Pietrangeli: «Atp Finals? Altra coltellata che ci diamo da soli»

Niente Atp Finals in Italia? Mi dispiace moltissimo, sono tutte coltellate che ci diamo da soli. Il governo allo sport gliene sta combinando di tutti i colori». È l'amara riflessione di Nicola Pietrangeli, mito del tennis italiano, interpellato dall'Adnkronos dopo il mancato appoggio del governo alla candidatura di Torino per ospitare il torneo che vede a via i migliori 8 giocatori della stagione nel circuito Atp. «Non si rendono conto che eventi come questo potrebbero dare un'immagine migliore dell'Italia. Con tutti i soldi che vengono sperperati, mi sembra assurdo che non si trovino le coperture per un evento del genere. Londra ha ospitato le Atp Finals per tanto tempo e vorrebbe farlo per altri vent'anni. Ma tanto in Italia conta solo il calcio. E litighiamo da anni per lo stadio della Roma: 'lo famo, non lo famò», rimarca Pietrangeli. «Per mia fortuna non mi occupo di politica, ma da uomo dello sport mi dispiace che non si capiscano certe cose. Sembra che del Paese reale non interessi a nessuno. I due partiti di governo che si prendono a pugni tra loro: sembra una cosa impossibile -conclude- eppure è così».

Ultimo aggiornamento: 17:30

