Masters 1000 Montecarlo, Tsitsipas e Evans volano in semifinale: ko per Fokina e Goffin

Sarà Stefanos Tsitsipas il primo semifinalista del Master 1000 di Montecarlo, che ha battuto nei quarti di finale lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Il match, fermo sull'1 a 0 (7 a 5) dopo la fine del primo set in favore del numero 5 del ranking ATP, è stato vinto dallo stesso per ritiro dell'avversario, il quale ha risentito di un problema muscolare alla coscia sinistra ed è stato costretto ad abbandonare il campo in lacrime.

An unfortunate end 😞

Davidovich Fokina is forced to retire in his first Masters 1000 quarter-final, sending Tsitsipas through to the last 4

Hope to see you on court soon, @alexdavidovich1 🙏 pic.twitter.com/DUsEWgmHyG

— Tennis TV (@TennisTV) April 16, 2021