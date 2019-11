Atp Finals, Tsitsipas batte Mdvedev nel match d'esordio

Stefanos Tsitsipas batte per la prima volta in carriera Daniil Medvedev, nel match d'esordio del gruppo intitolato ad André Agassi alle Atp Finals in corso di svolgimento alla O2 Arena di Londra. Il greco, numero 6 del mondo, supera il russo, numero 4 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-4 in un'ora e 42 minuti di gioco. Alle 21 in campo il numero uno del mondo, Rafael Nadal, opposto al tedesco Alexander Zverev, numero 7 Atp. © RIPRODUZIONE RISERVATA