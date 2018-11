Tennis, Atp Finals: forfait di Nadal, al suo posto c'è Isner

«Ciao a tutti. Vi scrivo queste parole per comunicare la fine della mia stagione -ha scritto Nadal su Twitter-. È stato un anno complicato, molto bello a livello tennistico, quando sono stato in grado di giocare e allo stesso tempo pessimo per quanto riguarda gli infortuni. Ho fatto tutto il possibile per arrivare al finale di stagione in buone condizioni, sia a Parigi che a Londra, facendo tutto il possibile per giocare. Sfortunatamente ho accusato un problema addominale a Parigi la scorsa settimana e, inoltre, ho un corpo libero nell'articolazione della caviglia che deve essere rimosso oggi». «È vero che l'avevamo rilevato da molto tempo e di tanto in tanto mi dava fastidio. Tuttavia, poiché il problema del muscolo addominale mi impedisce anche di giocare a Londra, approfittiamo del momento per rimuovere il corpo libero ed evitare problemi futuri. In questo modo spero di essere in piena forma per la prossima stagione. Grazie a tutti per il supporto», ha concluso il vincitore di 11 Roland Garros.

Ultimo aggiornamento: 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il numero 2 del mondoha annunciato il suo forfait alle Finali Atp in programma dall'11 al 18 novembre alla O2 Arena di Londra. Il 32enne spagnolo, che nelle ultime settimane ha sofferto per problemi fisici al ginocchio e ai muscoli addominali, si dovrà inoltre sottoporre ad un intervento chirurgico alla caviglia destra. Al suo posto entra lo statunitensementre il serbo Novak Djokovic sarà sicuro di concludere il 2018 al primo posto del ranking Atp.