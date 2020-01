ATP Cup, ko anche il doppio: Italia-Russia finisce 0-3

La Russia ha battuto per 3-0 l'Italia nella prima giornata dell'ATP Cup - la grande novità del 2020: il nuovo evento a squadre in calendario dal 3 al 12 gennaio - sul veloce della RAC Arena di Perth, sede degli incontri del Gruppo D.

Nel primo singolare, tra i numeri due dei rispettivi team, infatti, Stefano Travaglia, numero 84 del ranking mondiale, ha ceduto per 7-5, 6-3, in un'ora e 28 minuti di partita, a Karen Khachanov, numero 17 Atp (ma con un recentissimo passato da top ten).

Quindi nel match più atteso, quello tra i leader delle due squadre, Daniil Medvedev, numero 5 Atp, ha superato in rimonta per 1-6, 6-1, 6-3, in un'ora e 47 minuti di gioco, Fabio Fognini, numero 12 del ranking mondiale. In chiusura Simone Bolelli e Paolo Lorenzi sono stati battuti per 6-4, 6-3, in un'ora e 16 minuti, da Khachanov e Medvedev.