Atp Cup, la Spagna vince il doppio contro il Belgio e va in semifinale

La vittoria di David Goffin su Rafa Nadal non è bastata al Belgio per eliminare la Spagna nei quarti di finale della Atp Cup, perchè nel doppio il maiorchino in coppia con Pablo Carreno Busta si è imposto per 2-1 (6-7, 7-5, 10-7) su Sander Gille e Joran Vliegen, conquistando il punto decisivo. In semifinale, la Spagna affronterà l'Australia padrona di casa. La Serbia ha invece eliminato per 3-0 il Canada e se la vedrà con la Russia. Novak Djokovic e Dusan Lajovic hanno fatto il loro dovere nel singolare battendo rispettivamente Denis Shapovalov (4-6, 6-1, 7-6) e Felix Auger-Aliassime (6-4, 6-2), mentre nel doppio Viktor Troicki e Nikola Cacic (si sono imposto sulla coppia Peter Polansky-Adil Shamasdin per 6-3, 6-2

