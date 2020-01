Atp Cup, facile esordio per Nadal, vittoria sofferta per Djokovic

Nell'Atp Cup è il turno oggi dei big, con tre dei primi quattro giocatori del mondo (Nadal, Djokovic e Thiem) in campo e pronostico rispettato per due terzi, visto che mentre lo spagnolo e il serbo hanno portato a casa i punti per i rispettivi team, l'austriaco ha ceduto a sorpresa contro Coric, contribuendo all'eliminazione dell'Austria. Djokovic affrontava a Brisbane il rientrante Kevin Anderson, fermo da sei mesi per un infortunio al ginocchio e precipitato al n.91 (era n.6 un anno fa) e ha dovuto faticare oltre il dovuto per averne ragione: 7-6(5) 7-6(6) il risultato finale di un match combattuto punto a punto. Molto più facile invece il compito per Rafa Nadal opposto al n.1 georgiano Basilashvili sul campo di Perth e regolato 6-3 7-5. È invece andata male a Dominic Thiem, impegnato a raddrizzare la situazione dopo che il connazionale Dennis Novak aveva ceduto contro Marin Cilic. Opposto a Borna Coric, ora n.28 del mondo ma un anno fa a ridosso della top 10, l'austriaco ha ceduto 7-6(4) 2-6 6-3. Coric si candida così nuovamente a un ruolo di primo piano, oltre a candidare la Croazia tra le aspiranti alla conquista del trofeo, dato che non sono tante le squadre ad avere un n.2 come Marin Cilic, e un doppista come Ivan Dodig.

