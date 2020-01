Atp Cup, Djokovic trascina la Serbia in semifinale

La Serbia supera il Canada 3-0 e vola in semifinale contro la Russia alla Atp Cup. Novak Djokovic la spunta al tie-break del terzo set contro un ottimo Denis Shapovalov e trascina la Serbia verso una ipotetica finale contro la favoritissima Spagna di Rafa Nadal. Ma prima ci sarà la dura semifinale contro la Russia di Khachanov e Medvedev. Dopo il successo nel primo singolare di Dusan Lajovic su Felix Auger-Aliassime per 6-4, 6-2, é il numero 2 del mondo a firmare il 2-0 che vale la sfida contro la Russia: 4-6, 6-1. 7-6 (7-4) su Denis Shapovalov. La Serbia, che ha poi chiuso sul 3-0 la sfida aggiudicandosi anche il doppio (successo di Cacic/Troicki su Polansky/Shamasdin per 6-3, 6-2). Nell'altra semifinale l'Australia attende la vincente di Belgio e Spagna. © RIPRODUZIONE RISERVATA