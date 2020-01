ATP Cup, domani la partenza con Italia-Russia, il clou è Fognini-Medvedev

La stagione 2020 parte con una grande novità: l'ATP Cup, il nuovo evento a squadre del tennis internazionale. La manifestazione, che sarà trasmessa interamente da Supertennis, inizia a mezzanotte, ora italiana, con la sfida tra Belgio e Moldova. Alle 10.30, subito il primo appuntamento con l'Italia impegnata contro la Russia: il primo incontro è tra Stefano Travaglia e Karen Khachanov, a seguire la sfida più attesa, quella tra i due numeri uno, Fabio Fognini e Daniil Medvedev. Sono 24 le nazioni al via, distribuite in sei gironi suddivisi in tre diverse città in Australia, Perth dove giocano gli azzurri, Brisbane e Sidney. © RIPRODUZIONE RISERVATA