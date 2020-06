Assoluti di Todi: c'è Sonego contro Pellegrino. Domani il femminile

È in corso la quarta giornata (diretta su SuperTennis dei match del centrale e sulla pagina facebook dei match del grandstand) dei Campionati Italiani Assoluti, in programma fino a domenica 28 giugno al Tennis Club Todi 1971 sulla terra rossa. È il torneo della ripartenza del tennis azzurro. La testa di serie numero uno Lorenzo Sonego, 46 del ranking Atp e azzurro di Coppa Davis, affronterà Andrea Pellegrino. Il numero due del seeding Federico Gaio se la vedrà con un qualificato. In gara anche Thomas Fabbiano e Lorenzo Giustino. Nel femminile (il tabellone a 16 parte domani) la favorita Jasmine Paolini esordirà contro la wild card Matilde Paoletti, mentre la seconda testa di serie Martina Trevisan sfiderà Cristiana Ferrando. In tabellone anche l'altra azzurra di Fed Cup Elisabetta Cocciaretto. Ultimo aggiornamento: 13:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA