Coppa Davis, Chardy-Coric apre la finale tra Francia e Croazia

Saranno Jeremy Chardy e Borna Coric ad aprire domani alle 14 la finale della Coppa Davis 2018 tra Francia e Croazia, in programma fino a domenica sulla terra rossa indoor dello Stade Pierre Mauroy e che chiuderà l'ultima edizione disputata con il vecchio format. A seguire Jo-Wilfried Tsonga opposto a Marin Cilic. Sabato sempre alle 14 il doppio tra Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, reduci dalla finale nel Masters di specialità a Londra, e Ivan Dodig e Mate Pavic. Domenica gli ultimi due singolari: a partire dalle 13 la sfida tra i due numeri uno Chardy e Cilic, quindi quella tra i numeri due, Tsonga e Coric. Questo l'esito del sorteggio ufficiale di giovedì.



Nessuna sorpresa per quanto riguarda i croati mentre per la Francia capitan Noah ha preferito Tsonga a Lucas Pouille, promuovendo automaticamente Chardy a numero uno dei «Bleus».