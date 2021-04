Sardegna Open, Sonego batte Hanfmann in rimonta e vola in semifinale

Lorenzo Sonego ce l'ha fatta: l'azzurro è in semifinale al Sardegna Open Atp 250 di Cagliari. Il tennista torinese ha battuto oggi nel giro di tre set - terminati con punteggio di 3-6, 7-6, 6-3 - il tedesco Hanfmann al termine di una partita durata quasi tre ore. Fondamentale per l'azzutto il tie break al secondo set che ha consentito a Sonego una partita iniziata malissimo. Adesso Sonego dovrà sfidare lo statunitense Fritz, che nel primo match della giornata ha battuto Bedene in due set per 6-3, 6-4. I fratelli Berrettini sono rimasti bloccati al super tie break: in finale nel doppio va comunque un italiano, Simone Bolelli, in coppia con l'argentino Molteni. Primo set per il tandem intercontinentale: 6-3. Poi però Matteo e Jacopo si rifanno al secondo: 6-4. Inevitabile la gara a dieci finale: 10 a 3 per Bolelli-Molteni.

