Internazionali, Sonego elimina Rublev e vola in semifinale contro Djokovic

È Novak Djokovic il terzo semifinali agli Internazionali Bnl d'Italia, e ci arriva dopo aver battuto il greco Stefanos Tsitsipas, in un match durato quasi tre ore e mezzo e sospeso due volte per pioggia nella giornata di ieri. Il serbo ha il gran merito di non demordere mai di fronte alla forza straripante del 22enne di Atene, anche quando nel terzo set si è ritrovato a dover recuperare non uno ma due break. SUl 5-4 per Tsitsipas, col greco a servire per il match,, Djokovic riprende le forme del numero uno al mondo, annulla il break e vince tre giochi consecutivi, assicurandosi così le semifinali, dove incontrerà il vincitore del match tra l'italiano Lorenzo Sonego e il russo Andrej Rublev, attualmente impegnati sui campi del Foro Italico.

A Roman Revival! 🇮🇹 The moment @DjokerNole completed a stunning victory over Tsitsipas to advance to his eighth consecutive Rome semi-final...#IBI21 pic.twitter.com/nCEH8ZeM1F — Tennis TV (@TennisTV) May 15, 2021

