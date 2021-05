Internazionali Bnl d'Italia, avanti Bautista Agut e Thiem. In campo il derby italiano Mager-Sonego. Nel pomeriggio in campo Berrettini, Travaglia e Sinner

Avanzano agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia Dominic Thiem e Bautista Agut, che nei rispettivi incontri mettono al tappeto l'ungherese Fucsovics e il cileno Garin. Lo spagnolo numero 11 del mondo regola in due set (7-6 6-3) il sudamericano che era stato sconfitto da Matteo Berrettini nel Mutua Madrid Open; l'austriaco numero 4 al mondo - che sulla terra spagnola si era fermato in semifinale contro Sascha Zverev - ha bisogno invece di un set in più dopo aver perso il primo, chiudendo però nel terzo con un comodo 6-0 (e col punteggio finale di 3-6 7-6 6-0).

Derby italiano nel frattempo sui campi del Foro Italico, dove si stanno sfidando Lorenzo Sonego e Gianluca Mager, mentre dalle 16 in poi scenderanno in campo gli altri tre italiani ancora a tabellone Matteo Berrettini, Jannik Sinner - che sfiderà un Rafael Nadal alla ricerca del decimo sigillo nel torneo - e Stefano Travaglia.

