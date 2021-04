Sky e SuperTennis rafforzano l'offerta per la vibilità del grande tennis

Sky Italia e Sportcast, la società controllata dalla Fit che gestisce il canale tv SuperTennis (ch. 224 di Sky e ch. 64 del digitale terrestre), rafforzano la loro partnership per le stagioni 2021 e 2022. Il nuovo accordo amplia ulteriormente la reciproca offerta dei due canali, massimizzando la visibilità del grande tennis oltre che dei tanti tennisti italiani impegnati nel circuito maschile.

Per la prima volta nella storia ci sono infatti 10 italiani nella top 100 del FedEx Atp Rankings. Su Sky Sport e su Now, in simulcast con SuperTennis, andranno in onda 12 tornei, 5 del circuito Atp 500 e 7 del circuito Atp 250. Su Sky Sport e Now anche tutti i nove Atp Masters 1000 (tra cui il Rolex Monte-Carlo Masters in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno fino a domenica 18 aprile), Wimbledon e le Nitto Atp Finals, per la prima volta in Italia, a Torino, per la programmazione più ricca di sempre per il tennis su Sky.

Dopo il Sardegna Open di Cagliari (Atp 250), appuntamento con l'Open Banc Sabadell di Barcellona (Atp 500, dal 19 al 25 aprile), il Bmw Open di Monaco di Baviera (Atp 250, dal 26 aprile al 2 maggio), la Mercedes Cup di Stoccarda (Atp 250, dal 7 al 13 giugno) e il cinch Championships al Queen's Club di Londra (Atp 500, dal 14 al 20 giugno). Successivamente verranno selezionati gli altri tornei, che accompagneranno gli abbonati fino all'appuntamento decisivo con le Nitto Atp Finals.

Su SuperTennis un match al giorno in differita di Wimbledon, degli Atp Masters 1000 e delle Nitto Atp Finals (Adnkronos) - Sulla piattaforma Sky (Eurosport, canali 210 e 211) sono visibili anche il Roland Garros e lo Us Open, oltre all'Australian Open che si è già svolto. Gli abbonati Sky, dunque, potranno vivere un'altra stagione di tennis live. A sua volta, SuperTennis trasmetterà in chiaro, in differita e integralmente a partire dalle ore 21, una partita per ciascun giorno di gara del torneo di Wimbledon, oltre alla diretta degli incontri dei tornei juniores e, in simulcast con Sky, delle finali di doppio. Le finali del singolare maschile e femminile saranno trasmesse in differita il giorno successivo al loro svolgimento.

Per quanto riguarda il circuito Atp, SuperTennis trasmetterà in differita e integralmente una partita per ciascuna giornata di gioco di tutti i tornei Atp Masters 1000 e delle Nitto Atp Finals disponibili su Sky (per quanto riguarda le Nitto Atp Finals e gli Internazionali Bnl di Italia sarà una partita diversa per ciascun giorno di gara da quella selezionata da altri operatori in chiaro), dopo le ore 21 del giorno di gara per i tornei Atp Masters 1000 che si svolgeranno a Monte-Carlo (in corso), Shanghai e per le Nitto Atp Finals di Torino, dopo le ore 23 per quelli di Roma, Madrid e Parigi, al termine della giornata per i tornei di Miami, Indian Wells, Montreal/Toronto e Cincinnati.

L'offerta tennistica in chiaro di SuperTennis include inoltre tutti i tornei del circuito femminile Wta, tutti e 13 i tornei Atp 500, 35 tornei Atp 250, il World Group della Coppa Davis, la Billie Jean King Cup, la Atp Cup, e una vasta selezione degli altri più importanti eventi internazionali e nazionali organizzati in Italia.

Ultimo aggiornamento: 16:54

