Anversa, Sinner-Schwartzman: diretta alle 16:30. Dove vederla in tv e diretta streaming

Domenica 24 Ottobre 2021, 13:25 - Ultimo aggiornamento: 14:26

Alle 16:30, Jannik Sinner avrà un altro appuntamento con la storia, la sua, ovviamente. L'altoatesino, sedicesimo nel ranking Atp, si giocherà la finale del torneo Atp 250 giocato sul cemento della Lotto Arena in Belgio contro l'argentino Diego Sebastian Schwartzman, seconda testa di serie del circuito. L'obiettivo è continuare la rincorsa alle Finals di Torino tra gli otto migliori tennisti dell'anno, e quindi portare a casa il quinto successo di questo 2021 fantastico per il ventenne nato a San Candido.

APPROFONDIMENTI TENNIS Anversa, Sinner vola in finale. Le Atp Finals sono a un passo SPORT Tennis, Sinner: «Soddisfatto del mio gioco, ora una grande...

So nice to play in front of such a great crowd here in Antwerp, see you guys tomorrow 👊🏼 pic.twitter.com/AWNsAy5cn8 — Jannik Sinner (@janniksin) October 23, 2021

Dove vederla in tv e diretta streaming

La finale Sinner-Schwartzman avrà inizio alle ore 16:30 di domenica 24 ottobre e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport (canale Sky Sport Tennis, numero 205 della piattaforma) e in streaming per gli abbonati Sky che potranno usufruire del servizio tramite la app SkyGo. La diretta streaming è disponibile anche su supertennis.tv e su Now Tv. La diretta testuale dell'incontro sarà disponibile anche sul sito del Messaggero.it.