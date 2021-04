ATP 500 Barcellona, Sinner elimina Rublev e avanza in semifinale. Ora c'è Tsitsipas

Vince ancora Jannik Sinner, che dopo aver battuto ieri Roberto Bautista Agut si impone anche oggi contro il finalista del Masters 1000 di Montecarlo Andrej Rublev. Il 19enne di San Candido vince con il punteggio di 6-2 7-6, e stacca il ticket per le semifinali di domani, in cui incontrerà Stefanos Tsitsipas, fresco vincitore del primo ATP Masters 1000 in carriera e che ha battuto nel suo quarto di finale il canadese Auger-Aliassime.

Sinner

Comodo primo set per Sinner, che liquida il russo numero 7 al mondo in soli 8 game per 6-2. Nella seconda ripresa torna invece l'equilibrio, e sul 3-3 è sempre Sinner ad affondare il primo break, che però non riesce a consolidare nel game successivo. Il set si trascina così al tie-break, e nonostante la giovane età Sinner si dimostra ancora una volta pronto per i più alti palcoscenici, annullando un set point e infilando i 3 punti che chiudono il tie-break sull'8 a 6 e l'incontro sul 2 a 0.

A statement from Sinner 😳 🇮🇹 @janniksin beats Rublev 6-2, 7-6(6) to reach the semi-finals in Barcelona! #BCNOpenBS pic.twitter.com/XnAwFcCPTp — ATP Tour (@atptour) April 23, 2021

Tsitsipas

A sfidare l'altoatesino nella semifinale del Barcellona Open di tennis, ci sarà il greco Stefanos Tsitsipas, n.5 del ranking mondiale e secondo favorito del seeding. Nel suo quarto di finale il greco ha battuto con un doppio 6-3 il canadese Felix Auger-Aliassime, n.20 Atp e decima testa di serie. Il match è durato poco meno di un'ora e mezza.

BREAKTHROUGH 🙌 The moment Stefanos Tsitsipas won his first Masters 1000 title! pic.twitter.com/3icLsgCx4S — Tennis TV (@TennisTV) April 18, 2021

