Sinner, quanto può guadagnare al Roland Garros? Il montepremi (in tutto) è di circa 54 milioni

Il Roland Garros si prepara a entrare nel vivo con il tabellone principale che comincia il 26 maggio. Fino al 24, invece, ci saranno le qualifiche dei tennisti minori che sperano di approdare al tabellone principale. Chi ci sarà, salvo imprevisti legati all'infortunio, è Jannik Sinner che scalda i muscoli per superare Novak Djokovic. Riuscire a svolgere un buon torneo, con la finale che potrebbe garantire il primo posto nel ranking Atp, è fondamentale. Se l'impresa non dovesse riuscire al classe 2001, questi potrebbe consolarsi con il ricco montepremi in palio che, come riporta Eurosport, è aumentato del 7,8% rispetto allo scorso anno. Sul piatto ci sono ben 53.480.000 di euro, che rendono il torneo francese lo Slam più pagato dopo lo Us Open.

Sinner può diventare n.1 del ranking Atp al Roland Garros (ma dipende anche da Djokovic a Ginevra). Tutte le combinazioni

Il premio in denaro

Questa cifra è da dividere tra il torneo maschile e quello femminile in modo equo, con l'incremento maggiore di fondi che è stato dedicato alle prime fasi del torneo. Gli organizzatori, infatti, hanno deciso di aumentare il premio all'inizio della kermesse per attirare più tennisti che vedono le qualifiche i primi tre turni farsi più ricchi. Il primo turno delle qualificazioni paga €20.000, mentre il secondo €28.000 e il terzo €41.000. Nel tabellone principale, invece, il primo turno garantisce un assegno di €73.000, mentre il secondo è quello che si è fatto più ricco e paga €110.000 con un incremento del 13.40%. Il terzo turno vale ai tennisti che si qualificano 158.000 euro, mentre gli ottavi di finale permettono di mettere le mani su 250.000 euro. I quarti di finale pagano €415.000, mentre la semifinale €650.000. Infine, chi approda alla finale, ma la perde può consolarsi con un premio di €1.200.000, mentre chi vince mette le amni su €2.400.000.

Premio in palio:

Finale: €2.400.000;

Finale (perdente): €1.200.000;

Semifinale: €650.000;

Quarti di finale: €415.000;

Ottavi di finale: €250.000;

Terzo turno: €158.000

Secondo turno: €110.000;

Primo turno: €73.000

I punti in palio

Non solo premio in denaro, ma anche punti in palio nel Roland Garros che essendo uno Slam, il secondo della stagione, ne garantisce un bottino di 2000 al vincitore. Il primo turno ne vale 10, mentre il secondo 45 e il terzo 90. Gli ottavi di finale permettono di mettere le mani su 180 punti, mentre i quarti ne valgono 360 e le semifinali 720. Chi perde la finale, invece, guadagna 1200 punti, mentre il vincitore come già detto 2000.

Punti in palio:

Finale: 2000

Finale (perdente): 1200

Semifinale: 720

Quarti di finale: 360

Ottavi di finale: 180

Terzo turno: 90

Secondo turno: 45

Primo turno: 10