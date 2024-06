Sinner nuovo n.1 al mondo: è nella storia del tennis italiano. Djokovic vince con Cerundolo, ma poi si ritira e cede il trono all'azzurro

Ora non è più virtuale. Ora è realtà. Jannik Sinner è il nuovo numero 1 al mondo ed entra nella storia del tennis italiano. Per restare aggrappato alla vetta della classifica Atp Novak Djokovic aveva l'obbligo di arrivare almeno in finale al Roland-Garros ma non è riuscito ad arrivare fino all'ultimo atto. Il serbo ha vinto al quinto set contro Francisco Cerundolo ma ha accusato diversi problemi fisici e già dopo il successo aveva annunciato che avrebbe potuto dover rinunciare al torneo. Alla fine Djokovic si è ritirato nella giornata di oggi e così Jannik, in campo contro Dimitrov nei quarti di finale, diventa ufficialmente il numero uno del ranking Atp, ancor prima di terminare il suo match.

Sinner numero 1 al mondo

Sul Philippe-Chatrier Djokovic ha fatto il suo contro Cerundolo, vincendo al quinto set nonostante l'infortunio. Il peso dell'età e una condizione non ottimale hanno senz'altro inciso nell'esito del match.

Ma il passaggio di consegne con Sinner sembrava solo questione di tempo. Ora spetterà a Jannik confermarsi nell'olimpo del tennis, cercando l'impresa di vincere sulla terra rossa parigina, la superficie da lui meno amata, e conquistare il secondo Slam consecutivo di questo 2024. Alla fine Djokovic nella giornata di martedì ha deciso di dare forfait, non essendo in condizione di proseguire il torneo. Di conseguenza cede il trono all'altoatesino che per la prima volta nella storia diventa numero uno al mondo. Non era mai successo nella storia del tennis italiano.