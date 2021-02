Sinner da favola: batte Travaglia e trionfa a Melbourne

Il 2021 di Jannik Sinner comincia com era finito il 2020: in trionfo. Il giovane fenomeno altoatesino si è aggiudicato il derby con Stefano Travaglia e ha così conquistato il torneo Atp 250 di Melbourne. L'allievo di Riccardo Piatti si è imposto con il punteggio di 7-6 6-4, in una sfida durata quasi due ore e un quarto, giocata sempre sul filo dell'equilibrio. Per il 19enne di San Candido si tratta del secondo titolo in carriera, dopo quello conquistato a Sofia a novembre.

Con il successo di oggi Sinner allunga a dieci la striscia di match vinti di seguito e migliora la sua posizione nella classifica mondiale, passando dal 36° al 32° posto. Best ranking anche per Travaglia che scala la classifica fino al 60° posto: all'inizio del torneo era numero 71 del mondo. Per entrambi gli azzurri da domani è tempo di pensare agli Australian Open: per Sinner subito esordio impegnativo contro un altro dei giovani fenomeni in ascesa del tennis mondiale, il canadese Shapovalov.

