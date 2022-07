Wimbledon, Sinner batte Isner in 3 set e va agli ottavi di finale: sfiderà lo spagnolo Alcaraz

Sinner vola per la prima volta agli ottavi di finale di Wimbledon. Il tennista azzurro ha battuto Isner (numero 24 del ranking Atp e 20 del seeding) in tre set (6-4 7-6 6-3) senza concedere neanche una palla break. Lo attende un turno proibitivo: domenica sfiderà la nuova star mondiale del tennis Alcaraz in una sfida della nuova generazione del tennis mondiale. Sinner, numero 13 del mondo e decima testa di serie, è il secondo italiano nella storia a raggiungere gli ottavi in tutti e 4 gli Slam dopo Berrettini ed è il più giovane italiano negli ottavi a Wimbledon nell'Era Open.