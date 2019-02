Maria Sharapova non giocherà il torneo di Miami, in programma dal 20 al 31 marzo. La 31enne siberiana, n.29 Wta, ha bisogno di qualche settimana per riprendersi dal piccolo intervento alla spalla destra al quale si è sottoposta. La russa è ferma da un mese: l'ultimo match lo ha giocato a San Pietroburgo dove ha sconfitto all'esordio l'australiana Daria Gavrilova prima di dare forfait negli ottavi contro la connazionale Daroia Kasatkina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA