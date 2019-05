Serena Williams: «Bello ricominciare così, volevo portare mia figlia a Roma»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ritorno a Roma con un successo. La possibilità di una sfida in famiglia al secondo turno. Serena Williams è soddisfatta per la vittoria 6-4 6-2 contro Rebecca Peterson: «E’ stato bello essere giocare di nuovo. È passato un po’ di tempo. Quest'anno ho saltato tantissime partite». L’ultimo trionfo al Foro Italico è datato 2016, poi l’assenza per la gravidanza e le complicazioni post parto. L’affetto del pubblico romano non le mi mancato: «Sono arrivata a Roma abbastanza presto. Era lo scorso mercoledì. Volevo arrivare prima per abituarmi alle condizioni e abituarmi alla "vera terra”. E credo di aver fatto bene». C’è un motivo particolare che l’ha spinta a volare in Italia con così largo anticipo: «E’ un’occasione per fare foto e video insieme a mia figlia Olympia. Potrebbe non ricordarsi questi momenti, ma almeno potremo rivedere le immagini in futuro».