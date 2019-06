Il Roland Garros saluta Serena: la Kenin la elimina in due set

Finisce presto, troppo presto, la corsa di Serena Williams al Roland Garros. L'ex n.1 del mondo, nel secondo Slam stagionale, non va oltyre il terzo turno. A batterla, nel derby statunitense, è stata la ventenne Sofia Kenin, che si è imposta per 6-2 7-5. Serena non usciva così presto da un torneo del Grande Slam dal 2014, quando perse nel terzo turno a Wimbledon.



Ultimo aggiornamento: 22:45

