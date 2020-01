Francesca Schiavone sta meglio e condivide la sua gioia in un post su Instagram, dove espone la fotografia evidenziando la ricrescita dei capelli nella sua lotta al tumore maligno. Francesca in questi giorni ha commentato e documentato ogni seduta in palestra, allenamento e discesa sugli sci durante le vacanze natalizie.

