Aryna Sabalenka in semifinale al 'St. Petersburg Ladies Trophy' (cemento, montepremi di 823.000 dollari) in corso sul veloce della 'Sibur Arenà di San Pietroburgo, in Russia. La bielorussa n.10 Wta ha regolato 6-3, 6-4, in un'ora e 26 minuti di gioco, la russa Ekaterina Alexandrova, numero 78 del ranking mondiale.