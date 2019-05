Roland Garros, ecco le teste di serie azzurre: Fognini nono, Berrettini trentesimo

Ecco le teste di serie per il maschile e il femminile del Roland Garros, che scatterà domenica sui campi in terra rossa di Parigi Nel seeding maschile, dove sono assenti per infortunio Kevin Anderson e John Isner, sono tre gli azzurri presenti: Fabio Fognini (testa di serie numero 9), Marco Cecchinato (numero 17) e Matteo Berrettini (numero 30). Il serbo Novak Djokovic è la prima testa di serie, seguito dallo spagnolo Rafael Nadal e dallo svizzero Roger Federer. Nessuna italiana tra le teste di serie del tabellone femminile, che vede come numero uno del seeding la giapponese Naomi Osaka. Giovedì sera sarà effettuato il sorteggio dei main draw. © RIPRODUZIONE RISERVATA