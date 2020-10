Petra Kvitova si è qualificata per le semifinali del Roland Garros, battendo in due set con un doppio 6-3 la tedesca Laura Siegemund. Si tratta della seconda semifinale a Parigi per la tennista ceca dopo quella raggiunta nel 2012, quando fu sconfitta da Maria Sharapova. Kvitova affronterà la vincente del match tra le statunitensi Sofia Kenin e Danielle Collins.

Ultimo aggiornamento: 15:12

