Roland Garros, Musetti vince il derby italiano contro Cecchinato e vola agli ottavi di finale

È Lorenzo Musetti il primo e speriamo non l'ultimo italiano a volare agli ottavi di finale dell'Open di Francia, e a pagarne le spese è l'altro italiano Marco Cecchinato, che cede il passo nel derby "italianicida". Una partita equilibratissima quella condotta dai due, con il palermitano che si aggiudica il primo set, per poi farseli ribaltare nel secondo e nel terzo. Il carrarese però molla la preso nel quarto set, lasciando il break all'avversario nel quarto gioco e non riuscendolo più a recuperare, e si vola così al quinto dove Cecchinato va sotto subito 5-1 per poi recuperare un break. A nulla servono i 4 match point annullati, con Musetti che chiuderà la sfida col punteggio finale di 3-6 6-4 6-3 3-6 6-3. Agli ottavi di finale aspetterà il vincitore dell'incontro tra il numero 1 al mondo Novak Djokovic e Ricardas Berankis.

SWEET RELIEF 🙌

In his first career Grand Slam, 19-year-old Lorenzo Musetti is headed to R4 with a 3-6, 6-4, 6-3, 3-6, 6-3 victory over fellow 🇮🇹Cecchinato. He gets the winner of Djokovic/Berankis next. #RolandGarros pic.twitter.com/OW2cYB91bp

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2021