Roland Garros, anche Cecchinato e la Paolini volano al secondo turno. Travaglia e Caruso eliminati. In campo Caruso e Seppi

Una vittoria e due sconfitte per tre dei cinque italiani inseriti a tabellone oggi per il primo turno del Roland Garros. Prima la sconfitta di Stefano Travaglia, battuto per 3 a 0 in 2 ore e 30 minuti dall'australiano Alex De Minaur (2-6 4-6 6-7), poi subito dopo la vittoria di Marco Cecchinato che in 4 set si guadagna l'accesso al secondo turno ai danni del giapponese Yasutaka Uchiyama. Infine la sconfitta di Salvatore Caruso, che dopo aver recuperato un set di svantaggio all'australiano James Duckworth, cede il terzo al tie-break e crolla nel quarto con due break di svantaggio.

💪🏼 Grande Marco, secondo Turno al #RolandGarros! #Cecchinato rimonta e sconfigge Uchiyama in 4 set 3-6 6-1 6-2 6-4: incontrerà il vincente tra De Minaur e Travaglia. #tennis #stayFIT pic.twitter.com/nWKzKOrJUZ — Federtennis (@federtennis) June 1, 2021

Durano solo un turno quindi i tornei del marchigiano e del siciliano, che raggiungano fra gli eliminati italiani Lorenzo Sonego, battuto ieri in tre set da Harris, mentre avanza Cecchinato così come Musetti, Sinner e Mager - con gli ultimi due che saranno impegnati domani in un derby "italianicida". Per Cecchinato, invece, ci sarà proprio il numero 22 al mondo De Minaur.

Tabellone femminile

È Jasmine Paolini la terza italiana ad approdare al secondo turno degli Open di Francia, raggiungendo così Martina Trevisan e Camila Giorgi che si erano già qualificate nella giornata di ieri. Sui suoi passi c'era al primo turno la svizzera Stefanie Voegele, che ha battuto agevolmente in due set (7-5 6-1) e in meno di un'ora e mezzo, recuperando addirittura nel primo set un break al decimo gioco sul punteggio di 4-5 da cui è partita per piazzare un parziale di 9 a 1 fino alla fine del match. Per lei al secondo turno la numero 18 al mondo greca Maria Sakkari.

