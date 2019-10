Incredibile Jannik Sinner. Il 18enne altoatesino, nell'Atp 250 di Anversa, batte il francese Gael Monfils, numero 13 Atp e primo favorito del seeding: 6-3 6-2 il punteggio in favore dell'altoatesino che, sfruttando la classica giornata no del 33enne parigino, finalista qui dodici mesi. si regala i primi quarti di finale in un torneo del circuito maggiore. Ora sulla sua strada c'è un altro Next Gen, l'americano Tiafoe.

