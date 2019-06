Itf Circolo Antico tiro a volo, la Errani ritrova il sorriso e la vittoria: travolta la Haas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è la nuova regina del torneo ITF del. In finale la tennista romagnola ha battuto 6-1 6-4 l’austriaca, tornando al successo quindici mesi dopo l’ultimo trionfo ottenuto nel 125 mila dollari diErrani commossa: «Stanca ma felice, è una grande soddisfazione». Sui campi in terra battuta dello storico circolo romano di via Eugenio Vajna Sara ha trovato fiducia e colpi giorno dopo giorno, disputando proprio oggi la miglior partita. La sfida per il titolo è stata infatti a lungo dominata dalla Errani, che è partita forte e si è portata 4-0 in pochi minuti per poi chiudere 6-1 il primo set. Anche nel secondo parziale l’azzurra è salita in fretta sul 4-1, salvo poi subire la reazione d’orgoglio dell’austriaca: sul 5-4 la romagnola ha però mantenuto la calma e chiuso al primo match point. «Sono stanchissima ma anche molto felice, riuscire a vincere questo torneo è una bellissima soddisfazione - ha ammesso Sara non nascondendo l’emozione - Se questo torneo può rappresentare la svolta? Non lo so, non è così semplice. Nel tennis ci sono giorni buoni e giorni meno buoni, io devo solo continuare a lavorare come sto facendo, partita dopo partita. È l’unico modo per superare questo blocco mentale». La romagnola ha poi analizzato la finale odierna: «Ho iniziato molto bene, poi ho avuto un calo anche fisico, sentivo tantissimo il caldo, forse anche a causa della tensione che cresceva», ha spiegato la Errani per poi proiettarsi al futuro. «Dove mi vedo a fine stagione? Il primo obiettivo è entrare nelle qualificazioni degli, sarebbe un bel traguardo: ora mi sono avvicinata alla classifica necessaria (Sara salirà del numero 366 al 255 circa, ndr), ma non ho molte settimane per farcela. L’importante comunque è recuperare la forma e la tranquillità, ancor più che i numeri o i risultati».