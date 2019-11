Atp Finals, debutto choc per Berrettini: Djokovic lo travolge 6-2 6-1

Ultimo aggiornamento: 16:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Impatto choc quello dicon le. L'azzurro, ultimo giocatore a qualificarsi per il Masters di Londra , è andato letteralmente a sbattere sull'ex numero uno del mondo Novak Djokovic che, nel match che ha aperto il torneo, si è imposto con un perentorio 6-2 6-1 in poco più di un'ora di gioco. Il romano, primo azzurro a qualificarsi per le Finals da 41 anni a questa parte, da quando fu Barazzutti a rappresentare l'Italia tra i "maestri", è partito bene tenendo testa al serbo fino al 2-2 della prima partita. Poi Nole ha messo il turbo e complice qualche errore di troppo di Matteo ha chiuso la pratica. Stasera alle 21 il secondo match del girone che opporrà Roger Federer