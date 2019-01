Doha, debutto ok per Djokovic: subito fuori Khachanov e Thiem

Debutto vincente per Novak Djokovic nel torneo sul cemento di Doha. Il n.1 del mondo si è sbarazzato per 6-1 6-2 del bosniaco Damir Dzumhur, n.47 Atp e al secondo turno troverà adesso l'ungherese Marton Fucsovics, n.36 Atp. Tra le sorprese di questo primo turno c'è l'eliminazione di due delle principali teste di serie: il russo Karen Khachanov, n.11 del ranking, che ha ceduto per 7-6 6-4 allo svizzero Stan Wawrinka; e l'austriaco Dominic Thiem, n.8 Atp, sconfitto 6-3 7-5 dal francese Pierre-Hugues Herbert. © RIPRODUZIONE RISERVATA