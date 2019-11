Parigi-Bercy, Dimitrov e Djokovic primi semifinalisti. Berrettini “gufa” Monfils

Il bulgaro Grigor Dimitrov è il primo semifinalista del torneo di Parigi-Bercy, ultimo Atp 1000 della stagione, ultima tappa prima delle attesissime Atp Finals di Londra. Dimitrov, risalito al n.27 del ranking (era terzo due anni fa e poi era crollato oltre il n.100), ha battuto in due set il cileno Christan Garin, n.42 Atp, col punteggio di 6-2 7-5. Ora sfiderà Novak Djokovic che si è qualificato battendo nettamente in due set del giovane greco Stefanos Tsitsipas col punteggio di 6-1, 6-2. Nella parte bassa del tabellone i quarti di oggi saranno Shapovalov-Monfils (se il francese vince niente Finals per Berrettini) e Tsonga-Nadal. Ultimo aggiornamento: 17:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA