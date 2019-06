Halle, esordio ok per Berrettini e Seppi: ora derby azzurro al secondo turno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doppio esordio positivo verso un derby che qualificherà con certezza un azzurro agli ottavi di finale.partono con il piede giusto al “Noventi Open”, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.081.830 euro in corso sui campi in erba di, in Germania. Il 35enne di Caldaro, numero 69 del ranking mondiale, promosso dalle qualificazioni, ha battuto per 6-4 7-6(4), in poco più di un'ora ed un quarto di partita, il tedesco, numero 223 Atp, anche lui qualificato. Andreas perfetto al servizio: 11 Ace (contro 3 doppi falli), il 63% di prime in campo (con l'88% dei punti ottenuti) ed una sola palla-break concessa e salvata.Prossimo avversario per l'altoatesino sarà proprio il 23enne romano, numero 22 Atp, "best ranking" dopo il successo di domenica a Stoccarda, che ha regolato con un doppio 6-4, in un'ora e 10 minuti di gioco, il georgiano, numero 17 del ranking mondiale e sesta testa di serie. Per Matteo è stato il sesto match di fila vinto sull'erba non solo senza cedere set ma anche senza mai perdere il servizio: ancora una volta è andato in doppia cifra con gli ace (10, contro un solo doppio fallo), una percentuale con la prima del 71% (con l'82% dei punti portati a casa) e due palle-break concesse ed annullate (nel secondo gioco del secondo set). Un solo precedente tra Seppi e Berrettini, favorevole all'altoatesino che si è imposto in due set al primo turno proprio ad Halle lo scorso anno.