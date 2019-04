Barcellona, i big vanno ai quarti: ok Nishikori, Thiem e Medvedev

Kei Nishikori, Dominic Thiem e Daniil Medvedev: i big rispondono “presente” a Barcellona e staccano il pass per i quarti di finale del torneo catalano. Il giapponese, n.7 del mondo e quarta testa di serie - l'unico in grado negli ultimi 16 anni di interrompere l'egemonia spagnola in terra catalana con la doppietta 2014-2015 - ha sconfitto per 6-1 6-3 il Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime, 18 anni e n.31 del ranking mondiale. Avanza in scioltezza anche Thiem, a sua volta impegnato contro un astro nascente, lo spagnolo Jaume Munar, numero 57 dell'Atp. Il top ten austriaco si è imposto per 7-5 6-1. Passa il turno anche il russo Daniil Medvedev, n.14 Atp, che ha superato l'americano Mackenzie McDonald 6-3 6-2. © RIPRODUZIONE RISERVATA