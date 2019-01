Australian Open, Fognini e Giorgi al terzo turno

Italtennis protagonista agli Australian Open con tre azzurri protagonisti: dopo Andreas Seppi e Thomas Fabbiano, anche Fabio Fognini ha staccato il pass per il terzo turno. Il ligure, numero 13 del ranking mondiale e 12esima testa di serie ha superato al secondo turno senza patemi l'argentino Leonardo Mayer, numero 53 Atp: 7-6 (3) 6-3 7-6 (5) dopo due ore e 23 minuti. Il match, che si giocava su uno dei campi non coperti dal tetto, è stato sospeso per pioggia per circa 40 minuti quando l'azzurro era in vantaggio 7-6 (3) 4-1. Fabio conduceva 3-2 nei precedenti contro il coetaneo di Corrientes, ma aveva perso gli ultimi confronti entrambi nel 2018 e sulla terra.

Terzo turno in scioltezza anche per Camila Giorgi. La 27enne di Macerata, numero 28 del ranking mondiale e 27esima testa di serie, ha travolto la 17enne polacca Iga Swiatek, numero 177 del ranking mondiale, promossa dalle qualificazioni e alla sua prima esperienza nello Slam Down Under: 6-2 6-0 in 59 minuti. La campionessa di Wimbledon junior, nata a Varsavia e dotata di un gran servizio, al suo debutto nel main draw contro la rumena Bogdan aveva messo a segno ben 12 ace. Non le sono serviti i 6 totalizzati contro la Giorgi: c'è stato match solo fino al 2-2 del primo set, poi Camila è volata via infilando 10 game consecutivi senza lasciare più nulla alla giovane avversaria e chiudendo con 2 ace e 17 vincenti. Un'altra ottima prestazione dopo l'esordio di martedì scorso in cui aveva battuto per 6-3 6-0 la slovena Dalila Jakupovic, numero 83 Wta, anche in quell'occasione impiegando meno di un'ora, per la precisione 53 minuti. Nei primi due turni ha dunque concesso alle rivali in totale appena cinque game. «È solo inizio stagione ma probabilmente sto giocando il mio miglior tennis - sottolinea Camila - sono molto solida soprattutto sul servizio». Potente lo è sempre stato, ora è anche affidabile come confermano i numeri: solo 2 doppi falli e una percentuale di prime del 77%. «È il risultato del lavoro fatto in allenamento e in preparazione, ci ho lavorato molto e continuo a farlo». Ora l'asticella si alza: al terzo turno l'azzurra sfiderà la ceca Karolina Pliskova, testa di serie numero 7, che ha superato la statunitense Madison Brengle in tre set: 4-6 6-1 6-0.

