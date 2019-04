Barcellona, Thiem elimina Nadal: finale contro Medvedev

Ultimo aggiornamento: 18:59

è il primo finalista del torneo(terra, montepremi 2.609.135 euro). Il russo, numero 14 del mondo e 7 del seeding, sconfigge il giapponese, numero 7 del ranking Atp e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-5 in due ore e 24 minuti.In finale troverànumero 5 del mondo e 3 del seeding,che è riuscito a battere per la terza volta in carriera sulla terra rossa. L'austriaco ha regolato il numero due del mondo e prima testa di serie del torneo con un doppio 6-4 al termine di una battaglia di 2 ore e 5 minuti. Nadal fallisce così l'accesso alla finale di Barcellona dopo aver dominato il torneo catalano nelle ultime tre edizioni. Dall'eliminazione per mano di Fognini negli ottavi del 2015, il fenomeno di Manacor aveva infilato 18 vittorie consecutive. Per Thiem, che quest'anno ha vinto il primo Masters 1000 della sua carriera a Indian Wells, si tratta della seconda finale a Barcellona dopo quella del 2017 quando si arrese proprio a Nadal.