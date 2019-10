Monfils, insulti razzisti (anche in italiano) sui social dopo il ko con Sinner

Gael Monfils perde contro il baby talento italiano Jannik Sinner e su Instagram viene ricoperto di insulti razzisti, anche in italiano. È stato lo stesso giocatore francese, sconfitto nei quarti ad Anversa dal 18enne altoatesino, a pubblicare alcuni dei messaggi offensivi ricevuti in una story condita dalla sua ironia.

«Quando hai avuto una giornata difficile in ufficio, è sempre bello ricevere supporto», scrive Monfils introducendo la sua storia con l'hashtag #haters. «Giochi contro un bambino di 14 anni e non riesci a venirne a capo?», si legge in un messaggio pieno di insulti al quale Monfils replica così: «No, ha 18 anni». «Devi morire ammazzato, negro, cancro di m...», gli scrivono in italiano. «Scusa, non capisco», replica il giocatore transalpino.

C'è anche chi, in inglese, si augura «che tutta la tua famiglia muoia insieme ad Elina», riferimento alla compagna tennista di Monfils, l'ucraina Elina Svitolina. «Veramente?», si limita a dire Monfils, che dopo altri insulti, spesso a sfondo razzista, pubblica anche i messaggi positivi prima di concludere con un «buona notte a tutti».

Ultimo aggiornamento: 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA