Ranking Wta, Halep al vertice, Giorgi 26esima

Nessuna variazione nella top-ten mondiale che dopo la conclusione del Wta Elite Trophy di Zhuhai. Simona Halep è in vetta per la 42esima settimana consecutiva con un vantaggio di 1.046 punti sulla tedesca Angelique Kerber che precede la danese Caroline Wozniacki. Al quarto posto c'è l'ucraina Elina Svitolina davanti alla giapponese Naomi Osaka ed alla statunitense Sloane Stephens. Chiude la stagione in settima posizione la ceca Petra Kvitova che precede l'altra ceca Karolina Pliskova, l'olandese Kiki Bertens e la russa Daria Kasatkina. Per quanto riguarda le italiane, è stabile Camila Giorgi che si conferma al numero 26 ed è sempre la prima delle azzurre. Guadagnano una posizione Sara Errani, numero 107, e Martina Trevisan, numero 187. La top ten Wta, tra parentesi la posizione dello scorso anno: 1. Simona Halep (Rom) 6.921 punti; 2. Angelique Kerber (Ger) 5.875; 3. Caroline Wozniacki (Dan) 5.586; 4. Elina Svitolina (Ucr) 5.350; 5. Naomi Osaka (Jap) 5.115; 6. Sloane Stephens (Usa) 5.023; 7. Petra Kvitova (R.Ceca) 4.630; 8. Karolina Pliskova (R.Ceca) 4.465; 9. Kiki Bertens (Ola) 4.335; 10. Daria Kasatkina (Rus) 3.415.

