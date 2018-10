Rakuten Japan Open, Nishikori e Shapovalov in semifinale

Quarti di finale al 'Rakuten Japan Open Tennis', torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.781.930 dollari in corso sui campi in cemento del Musashino Forest Sport Plaza di Tokyo. Nella parte alta del tabellone vittoria per Denis Shapovalov, il canadese numero 31 del ranking mondiale si è imposto in rimonta 4-6, 7-6 (9-7), 6-4, dopo due ore e 21 minuti di partita, sul tedesco Jan-Lennard Struff, numero 56 Atp, dopo aver dovuto annullare un match-point nel tie-break del secondo parziale. Vittoria anche per il giapponese Kei Nishikori. Il numero 12 Atp ha battuto 6-3, 6-3, in un'ora e 22 minuti di gioco, il 19enne greco Stefanos Tsitsipas, numero 15 del ranking mondiale e quinta testa di serie. © RIPRODUZIONE RISERVATA