Tennis, spettacolo e beneficenza nel torneo Vip del PL Open International

Quando l'amore per il tennis si unisce all'impegno per uno scopo benefico, grandi risultati sono assicurati. Un esempio è stato dato dalla giornata inaugurale del PL Open International, torneo maschile di tennis in corso sui campi del Forum Sport Center, che con il torneo VIP di ieri sera ha coniugato lo spettacolo dello sport agonistico a temi di beneficenza e di sostenibilità.

La rassegna ha lanciato una settimana di raccolta fondi che aiuterà lae l', partner d’eccezione della manifestazione ITF $25.000 che si giocherà nella Capitale fino a sabato 3 giugno. Stefano, Mara, Lorenzo, Debora, Marco, Janete Jimmysono stati alcuni dei protagonisti che hanno dato spettacolo in campo e fuori, dove hanno intrattenuto il pubblico presente; in chiusura dell'evento si è svolta un'apericena offerto dal Pastificio D’Aragona.

Lorenzo Baglioni: «Tennis e beneficenza, accoppiata magica»

«Gioco a tennis, ma sono soprattutto un grande fan e poter sbirciare il tennis dei professionisti è sempre un privilegio». Le parole di Lorenzo Baglioni, cantante e attore poliedrico, che in campo ha dato grande battaglia a VIP dalla navigata esperienza nei tornei a sfondo benefico. «Quando tennis e beneficenza si accoppiano nasce sempre qualcosa di magico, questo ci porta qui al Forum Sport Center - prosegue Baglioni - Abbiamo giocato per due enti che fanno uno splendido lavoro come la Novak Djokovic Foundation e l'Associazione Peter Pan». Un amore nato da poco più di un anno invece quello tra Debora Massari, co-founder dell’Iginio Massari Alta Pasticceria, e la racchetta: «Sono una giocatrice in erba e mi piace tantissimo seguire il tennis in televisione. Per me è stato un onore poter giocare per questa causa e sono molto contenta anche di aver potuto conoscere persone nuove in questo ambiente. Il mio preferito? Novak Djokovic».

Associazione Peter Pan: «Collaborazione significativa»

Sponsor benefico del torneo insieme alla Novak Djokovic Foundation, l’Associazione Peter Pan da anni è impegnata con bambini e famiglie della Capitale. Questo splendido lavoro è diretto dal presidente dell’associazione Roberto Mainiero, che ha parlato in occasione della manifestazione VIP: «È il terzo anno che siamo sponsor benefico del PL Open (precedentemente rassegna Open nazionale, ndr) e quando Petr Losev (patron del torneo, ndr) ci ha proposto questa collaborazione siamo sempre entusiasti. Noi ci occupiamo di ospitare i bambini in cura presso i reparti oncoematologici e proviamo ad alleggerire le loro giornate con una parte scherzosa. Questi eventi ci aiutano a rendere il tutto più significativo anche da un punto di vista benefico e per me che sono un appassionato di tennis non potrebbe esserci cosa migliore».