Roland Garros, Petra Kvitova è la prima semifinalista: battuta Laura Siegemund in 2 set

Ecco la prima semifinalista del torneo femminile: Petra Kvitova, tennista numero 11 al mondo, avanza al Roland Garros, terzo Grande Slam stagionale, in corso di svolgimento sulla terra rossa di Parigi. La ceca ha battuto in un'ora e diciotto minuti di incontro la tedesca Laura Siegemund, 66esima del ranking Wta, per 6-3, 6-3. Ora affronterà la vincente del derby statunitense tra Danielle Rose Collins, numero 57 al mondo, e Sofia Kenin, sesta del ranking e quarta testa di serie del torneo. © RIPRODUZIONE RISERVATA