​Parigi, Khachanov è il primo filanista: eliminato Thiem. Fognini resta 14° in classifica

Il russo Karen Khachanov è il primo finalista nel torneo di Parigi-Bercy, ultimo Masters 1000 dell'anno che si sta disputando sul cemento indoor della capitale francese. Il 22enne, numero 18 Atp, ha battuto l'austriaco Dominic Thiem, numero 8 Wta e sesta testa di serie col punteggio di 6-4, 6-1. Quella di domani sarà la quarta finale in carriera per Khachanov, la terza in questa stagione, dove dovrà affrontare il vincente dell'altra semifinale tra Novak Djokovic e Roger Federer. Il successo di Khachanov non permetterà a Fabio Fognini di salire al 12esimo posto della classifica Atp. Il tennista ligure resterà al 14esimo.

