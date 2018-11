Parigi, Djokovic in semifinale sfiderà Federer

Roger Federer che è il quarto semifinalista. Allo svizzero è bastata un'1h19' per piegare la resistenza del giapponese Kei Nishikori. Di 6-4, 6-4 il punteggio per Federer.

Sarà Dominic Thiem a sfidare domani Karen Khachanov per un posto in finale del torneo di Parigi-Bercy di tennis, ultimo Masters 1000 dell'anno in corso sul veloce indoor del Palais Omnisport della capitale francese. L'austriaco, numero 8 dell'Atp, si è imposto in rimonta sullo statunitense, nonché campione in carica, Jack Sock, superato con un 4-6, 6-4, 6-4.

Novak Djokovic è il terzo semifinalista del torneo di tennis a Parigi-Bercy, ultimo Masters 1000 dell'anno che si sta disputando sul cemento indoor della capitale francese. Il serbo, che da lunedì tornerà numero 1 della classifica Atp, ha superato il croato Martin Cilic, con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-3 e dopo 2h11' di gioco. E Nole adesso affronterà