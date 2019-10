Parigi-Bercy, Berrettini ko con Tsonga, ma Finals di Londra possibili

Matteo Berrettini subito fuori al torneo di Parigi-Bercy, l'ultimo Atp 1000 della stagione che definirà la griglia dei migliori otto tennisti che approderanno alle Finals di Londra. Il tennista romano ha perso contro il francese Jo-Wilfred Tsonga che si è imposto in due set col punteggio di 6-4 6-3. La precoce sconfitta non pregiudica comunque le possibilità per Berrettini di qualificarsi per le Finals, complici anche le debacle odierne di Fabio Fognini, Bautista-Agust, David Goffin e John Isner che lo insidiavano in classifica. Il romano ora dovrà guardarsi dal cammino di Gael Monfils, Diego Sebastian Schwartzman, Stan Wawrinka e Ales De Minaur: approderà comunque alle Atp Finals se Monfils non arriva © RIPRODUZIONE RISERVATA