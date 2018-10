Parigi-Bercy, Fognini agli ottavi per il ritiro di Fucsovics: incontrerà Federer. Nadal si ritira, Djokovic tornerà n° 1

Esordio comodissimo per Fabio Fognini al torneo Atp di Parigi-Bercy, ultimo Masters 1000 dell'anno. Il 31enne di Arma di Taggia, numero 14 Atp e 13esima testa di serie, sempre con l'incognita del problema alla caviglia, ha beneficiato infatti al secondo turno del ritiro dell'ungherese Marton Fucsovics, numero 42 Atp. Giovedì Fognini troverà negli ottavi (terzo turno) Roger Federer, vincitore dell'edizione del 2011: il 37enne fuoriclasse svizzero, numero 3 del ranking e del seeding, reduce dal nono trionfo nella sua Basilea (99esimo titolo in carriera), ha beneficiato dell'ennesimo ritiro del canadese Milos Raonic, numero 21 Atp, che martedì sera aveva lottato quasi tre ore per battere Tsonga. Raonic ha accusato un problema al gomito destro.

Ultimo aggiornamento: 16:55

La notizia del giorno è però il forfait in extremis di Rafael Nadal che di fatto da lunedì lascerà il trono mondiale a Novak Djokovic: a metà pomeriggio è arrivata infatti la rinuncia del 32enne mancino di Manacor, che rientrava nel circuito dopo oltre un mese e mezzo di stop (era fermo dalla semifinale degli Us Open quando era stato costretto al ritiro contro Del Potro per un problema al ginocchio destro), infortunatosi agli addominali in allenamento. Rafa, che difendeva i quarti dello scorso anno, sarà dunque superato in classifica da Nole, che martedì è approdato negli ottavi. Al posto di Nadal è entrato in tabellone come lucky loser il tunisino Malek Jaziri, numero 55 del ranking mondiale, che affronta lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 27 Atp.