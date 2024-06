Paolini-Swiatek: orario e dove vedere la finale femminile del Roland-Garros

Un'altro traguardo sorprendente per il tennis italiano. Dopo la scalata di Jannik Sinner al n.1 del ranking mondiale, anche nel femminile Parigi si colora di azzurro con Jasmine Paolini. La 28enne toscana ha raggiunto la finale del Roland-Garros, superando in semifinale la 17enne russa Mirra Andreeva. Adesso Jasmine si giocherà la finale contro la n.1 del ranking, la campionessa polacca Iga Swiatek. E' la quinta italiana a raggiungere una finale Slam dopo Francesca Schiavone (Roland-Garros 2010, 2011), Sara Errani (Roland-Garros 2012), Roberta Vinci (US Open 2015) e Flavia Pennetta (US Open 2015).

I numeri della Swiatek e della Paolini

Un match sulla carta proibitivo per l'azzurra che in carriera ha vinto 2 titoli contro i 21 della 23enne polacca, vincitrice dello Slam parigino nel 2020, 2022 e 2023. Iga vanta 34 vittorie e sole 2 sconfitte al Roland-Garros; Jasmine invece ha vinto 8 volte e perso 5 ma arriva con grande fiducia ed entusiasmo.

Dove vedere la finale Paolini-Swiatek

La finale femminile del Roland-Garros sarà trasmessa in diretta su Eurosport, canale Eurosport 1. Disponibile anche in streaming sulle piattaforme Discovery+, Dazn, SkyGo e NOW Tv.

Orario

L'ultimo atto del Roland-Garros tra Jasmine Paolini e Iga Swiatek andrà in scena sabato 8 giugno con orario ancora da definire.