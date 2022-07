Palermo Ladies Open, dal 24 le migliori tenniste in campo

La città di Palermo e il suo caloroso pubblico hanno accolto la nuova edizione di uno dei più importanti eventi tennistici del panorama italiano: il Palermo Ladies Open. E’ il Country Time Club della capitale siciliana ad ospitare il torneo WTA 250, che vede impegnate fino al 24 luglio alcune delle migliori giocatrici e delle migliori coppie del circuito internazionale: un evento che regala sempre grandi emozioni, anche grazie al supporto di partner come Intesa Sanpaolo, silver sponsor della manifestazione. Nel main draw del singolare di questa 33° edizione, su 32 partecipanti, sono state ben 7 le italiane presenti al via, per la gioia del pubblico palermitano pronto a sostenerle, e a testimonianza di un movimento in crescita esponenziale. Tra loro, anche Elisabetta Cocciaretto, numero 111 nel ranking WTA e attesa a una conferma sui campi di Palermo: «Per me questa partecipazione ha un valore importantissimo perché sono cresciuta guardando in tv tutti i match delle tenniste italiane al Palermo Ladies Open, quindi poter giocare di nuovo questo torneo è per me un motivo di orgoglio» ha dichiarato la tennista marchigiana.